Российская армия освободила населенный пункт Заря в ДНР

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

На данном направлении СВО работают подразделения группировки войск «Центр».

Российская армия освободила населенный пункт Заря в ДНР

Фото: © РИА Новости/Stringer

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Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 390 боевиков убитыми и раненым, а также технику, в том числе танк, два автомобиля, польскую артиллерийскую установку «Krab», и четыре гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На данном направлении работают подразделения группировки войск «Центр».

Также ВС РФ нанесли удары по цеху производства украинских беспилотников и скоплениям живой силы противника в 137 районах. Силами ПВО сбиты четыре снаряда HIMARS и 37 БПЛА.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что накануне российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области.

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