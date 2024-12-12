На данном направлении СВО работают подразделения группировки войск «Центр».
Фото: © РИА Новости/Stringer
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Российские войска освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 390 боевиков убитыми и раненым, а также технику, в том числе танк, два автомобиля, польскую артиллерийскую установку «Krab», и четыре гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На данном направлении работают подразделения группировки войск «Центр».
Также ВС РФ нанесли удары по цеху производства украинских беспилотников и скоплениям живой силы противника в 137 районах. Силами ПВО сбиты четыре снаряда HIMARS и 37 БПЛА.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что накануне российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области.
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