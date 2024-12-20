Противник лишился более 42 тысяч боевиков.

Город Рыльск Курской области подвергся массированному обстрелу ВСУ. ВСУ огрызаются в ответ на успехи наших бойцов. Только за сутки потери противника составили до 340 человек. А с момента начала боевых действий ВСУ лишились более 42 тысяч боевиков.

Авиация и беспилотники поразили живую силу и технику более десяти украинских бригад. Подбитых танков, бронемашин, БМП под Курском больше, чем за год на фронте, об этом накануне заявил президент во время прямой линии.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий удара боевиков ВСУ по Рыльску. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о шести погибших, среди них один ребенок.