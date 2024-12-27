«Секунды решают»: ВС РФ взяли четыре опорника ВСУ на покровском направлении

Активные бои продолжаются на покровском направлении спецоперации, в районе Курахова. Штурмовики продвигаются настолько стремительно, что противник не всегда успевает понять, что происходит. Как говорят сами бойцы, такая скорость — это сочетание сразу нескольких факторов. О том, что происходит на поле боя, узнал военкор «Известий» Валентин Трушнин.

Подразделения группировки «Центр» продолжают наступление на покровском направлении. До самого города на некоторых участках осталось меньше двух километров. Сейчас каждый день освобождаются либо какие-то населенные пункты, либо безымянные опорные пункты, за каждым из таких успешных штурмов стоит подвиг десятков бойцов.

Вот пример такого героизма — штурмовик подбегает вплотную к противнику и забрасывает в разветвленный подземный блиндаж противотанковую мину.

«Это вам от Урала!» — последнее, что услышали обитатели блиндажа в своей жизни.

И таких случаев много. Вот еще один опорный пункт взлетает на воздух. И еще, и еще, и еще.

Сами бойцы при этом стоят буквально в паре метров — это такой штурмовой шик. Кураж. Часто, когда под рукой нет тротила, мины взрывают с помощью обычных гранат. А это огромный риск — нужна сноровка и стальные нервы.

«Опорник большой был и у него выходов много было. Вот и пришлось + закинуть ТМку, чтобы сложить весь этот опорник. Да, это опасно. Там какие-то секунды решают. Потому что там сделано не так, что на запале горит, а на гранате. А граната, сами знаете, — пять секунд, и она взрывается. Вкладывается вовнутрь ТМки, все заматывается, выводится скоба, кольцо выдергивается и сразу же забрасывают и все! И «Новый год», — сказал командир штурмового взвода, младший сержант Антон Вараксин.

Рядовой Евгений Климачев тоже с помощью мин уничтожил вражескую БМП и целое отделение пехоты. Они с напарником скрытно пробрались в тыл противнику и заминировали дорогу, по которой ВСУ завозили в село Новый Труд резервы и боеприпасы. Все получилось. Резерв подорвался, десант добили.

Операция заняла сутки. Туда бойцы пробирались десять часов. Обратно столько же. Под огнем минометов, уворачиваясь от дронов. На следующем задании его напарник парник погиб, а Евгений получил тяжелую контузию, почти не слышит.

«Страх приходит потом, когда ты пришел, когда уже чувствуешь себя в безопасности. И вот тогда уже мозг включается и ты думаешь, как такое вообще возможно? Откуда столько сил? Думаешь, нифига себе, две ТМки, РД-шка на тебе там, полный боеприпасов, килограммов 60 на тебе, еще бронежилет этот. И ты еще и бежишь… Думаешь, е-мое, это ж сколько сил надо иметь», — рассказал Климачев.

Замполит штурмовой роты Алексей Кобылкин говорит, что у некоторых штурмовиков иногда приходится останавливать. Со временем у них притупляется инстинкт самосохранения, уходит чувство опасности.

«И у них азарт пошел. Они взяли один опорник, потом следом перепрыгнули и второй забрали. Потом третий. Потом четвертый. То есть настолько адреналин почувствовали бойцы, даже не адреналин, а веру какую-то, что все можем, могут. Слава Богу, остановили вовремя», — сказал Кобылкин.

Село Новый Труд освободили, туда зашли группы закрепления, а у штурмовиков теперь небольшая передышка. До следующего боевого задания.