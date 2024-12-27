Расчеты буксируемых орудий ведут стрельбу на дальностях свыше 20 километров.

Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» крымских артиллеристов-десантников уничтожил орудие ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале на 5-tv.ru.

В ходе ведения артиллерийской и воздушной разведки была обнаружена артиллерийская установка противника, которая вела огонь по нашим передовым позициям и установлены ее точные координаты.

Расчет незамедлительно осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил орудие, где после первого выстрела произвел корректировку, а вторым выстрелом точно поразил цель.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.