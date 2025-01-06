Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Рождество

Рассвет принесет с собой потепление.

Ледяной дождь и гололед настигнут Москву и Подмосковье в Рождество. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Интерфакс».

По словам специалиста, актуальная температура воздуха в Москве останется практически неизменной до 4-5 часов утра. В этот период столичные жители смогут насладиться относительно холодной зимней погодой, с температурами около –5…–10 градусов. Однако после этого времени ожидается столкновение циклонов, которое приведет к резким изменениям в погодных условиях и вызовет вышеупомянутые природные неурядицы.

Данное атмосферное явление обусловит поступление теплого воздуха с южных широт, что станет причиной потепления и перехода осадков в виде мокрого снега и дождя. Этот переход может быть неблагоприятным для дорожной ситуации, так как образовавшаяся на дорогах гололедица существенно увеличит риск аварий.

«Уже к 9 утра температура будет 0 — минус 2 градуса, а часов в 15 температура перевалит через нулевую отметку», — сообщил Вильфанд.

Специалисты призывают жителей быть осторожными и следить за изменениями погодных условий, а также соблюдать меры предосторожности, чтобы сохранить свою безопасность в условиях ухудшения погоды.

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