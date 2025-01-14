ВСУ потеряли более 460 боевиков в Курской области за сутки

Минобороны сообщило об уничтожении более 460 боевиков ВСУ в Курской области
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Всего за время боев в курском приграничье российская армия уничтожила почти 52 тысячи украинских националистов.
Более 460 боевиков потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Потери ВСУ составили более 460 боевиков, уничтожены три танка, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что армия РФ продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны противника в районах Викторовки, Гуево, Ивашковского, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребков, Свердликова и Черкасского Поречного. При этом были отражены три контратаки противника.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 51900 боевиков и свыше 300 танков.
Ранее 5-tv.ru показал кадры, на которых разведывательно-ударный вертолет Ка-52М армейской авиации ВКС РФ наносит удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье.
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