Всего за время боев в курском приграничье российская армия уничтожила почти 52 тысячи украинских националистов.

Более 460 боевиков потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили более 460 боевиков, уничтожены три танка, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что армия РФ продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны противника в районах Викторовки, Гуево, Ивашковского, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребков, Свердликова и Черкасского Поречного. При этом были отражены три контратаки противника.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 51900 боевиков и свыше 300 танков.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, на которых разведывательно-ударный вертолет Ка-52М армейской авиации ВКС РФ наносит удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье.