Семь домов пострадали из-за дрона ВСУ в Белгородской области

Система ПВО сбила в небе над Белгородской областью дрон ВСУ самолетного типа. В результате падения обломков пострадали семь домов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате падения обломков в селе Никольское выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор области.

Накануне Гладков сообщил еще об одной атаке ВСУ. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника сбросили зажигательный боеприпас на старинный храм Святой Троицы в селе Муром Шебекинского района. Атака была совершена с помощью дрона «Баба-яга», предположительно, с использованием термобарических боеприпасов.

В результате сильного пожара полностью выгорел центральный купол. Незначительные повреждения получила стена храма и часть настенной росписи внутри храма. Сооружение обещают восстановить, об этом ранее писал 5-tv.ru.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.