«От слова отец»: в Приморье простились с погибшим в Курской области вице-губернатором
Сергей Ефремов был первым командиром добровольческого батальона «Тигр».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Аньков; 5-tv.ru
Во Владивостоке сегодня простились с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым. Он был первым командиром добровольческого батальона «Тигр» и погиб, защищая Родину, в курском приграничье.
Сегодня Владимир Путин присвоил Сергею Ефремову звание Героя Россия посмертно. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера рассказал о церемонии прощания.
Прощание с героями. В зале правительства нет места — очередь выстраивается на улице прямо на центральной площади Владивостока. Церемония уже выходит за временные рамки, а люди все продолжают идти.
Трое добровольцев во главе с Сергеем Ефремовым. Именно он создал один из лучших в стране добровольческих отрядов «Тигр».
Сам он родом из Приморья, всю жизнь служил России. После школы — суворовское и высшее рязанское училище ВДВ. По окончанию — служба на Тихоокеанском флоте в рядах легендарной 155-й дивизии морской пехоты.
«Жизнь такая штука, нужно быть готовым к любым испытаниям», — говорил Сергей Ефремов.
Он дважды резко менял свою жизнь. Построил успешный бизнес и на пике бросил, потому что позвали в политику — работать вице-мэром в родной регион.
Второй раз герой Ефремов оставил успешную гражданскую службу ради военной — в самом начале СВО. Ему тогда было 50 лет, и на передовую долго брать не хотели. Так и появился его добровольческий отряд, который сам Ефремов называл делом жизни.
Про таких говорят — легкий. Даже на передовой, в окопе, на линии соприкосновения он находил место шутке, умел вдохновлять и направлять. К нему тянулись люди, потому что рядом с Ефремовым чувствовалась защита.
«От слова командир, от слова отец. Все понимал, всех понимал, всем помогал», — отметил военнослужащий ВС РФ, боец отряда «Тигр» Дмитрий Кузнецов.
Позывной Кубинец внушал страх врагам и вызывал уважение союзников. В регионе Ефремов пользовался непререкаемым авторитетом. С прошлого года был назначен вице-губернатором Приморья. Только такой неординарный и живой человек мог командовать батальоном и отвечать за внутреннюю политику.
«Сергей Викторович оставил после себя наследие в виде отряда „Тигр“, который сейчас носит его имя. И Александр, и Сергей оставили наследие в виде славных сынов, один из которых, Роман, сейчас продолжает биться за родную землю, продолжает дело отца», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Опытный командир, кавалер ордена Мужества, герой Приморья и ДНР, он никогда не прятался. 2 февраля, возвращаясь с боевого задания, машина подорвалась на мине. В салоне было трое: Сергей Ефремов, его заместитель полковник Александр Иваровский и боец Сергей Дмитриев — им посмертно присвоены ордена Мужества.
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