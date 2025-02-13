Оборонялись семь дней: российские штурмовики неделю отбивали «опорник»

Несколько видеозаписей, которые сегодня вызвали очень активное обсуждение. Это подвиг четырех российских штурмовиков, неделю удерживавших опорный пункт, под постоянными атаками ВСУ.

Дело в том, что эти укрепления наши бойцы сначала отбили у врага. Зашли, закрепились. А затем семь дней дней держали оборону. За сутки по две-три атаки, по 20-30 налетов FPV- дронов.

В ход у противника пошла даже тяжелая техника Бронетранспортер «Брэдли» подорвался на противотанковой мине. Батарейки для радиостанций, продукты и воду нашим бойцам сбрасывали с беспилотников, ровно до того момента пока не подошло подкрепление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах российских военных.