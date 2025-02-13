«Не поверите»: Боня ответила, когда занималась сексом в последний раз
Виктория Боня: секс остался в прошлом году
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Знаменитость разоткровенничалась с подписчиками.
Блогер Виктория Боня, призналась, что, несмотря на свою привлекательную внешность, сейчас в ее личной жизни наступило затишье.
Знаменитость решила быть откровенной, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в социальной сети. Она не проигнорировала даже очень пикантные темы. Так, один из поклонников Бони спросил о том, когда в последний раз Виктория с кем-то целовалась или занималась сексом, на что обратило внимание издание 7Дней.ru.
«Не поверите. И то, и другое было в прошлом году», — написала звезда.
Фолловеры не поверили данному заявлению и начали уточнять, как получилось, что у такой женщины не было секса уже несколько месяцев.
Сама знаменитость утверждает, что физическая близость для нее — не просто трение тел друг о друга, а основа чувств.
«Момент, когда два сердца находят общий ритм, а тела становятся лишь проводниками энергии любви», — объяснила Виктория.
Похоже блогер решила не растрачивать себя на интрижки, а построить с кем-то серьезные отношения. Поэтому «малышом» теперь называет только новенький автомобиль.
Ситуация с Боней напомнила об Ольге Бузовой, которая тоже признавалась в длительном воздержании. Она хочет создать семью и родить ребенка, а случайные связи ее не устраивают.
Ранее 5-tv.ru писал том, что Боня приобрела новый Porsche.
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