Год с освобождения Авдеевки: бойцы ВС РФ поделились деталями штурмовой операции

Ровно год назад российские войска прорвали неприступный форпост ВСУ в Донбассе. Авдеевка, которую украинские силы за десять лет превратили в крепость с семью линиями обороны, годами терроризировала Донецк обстрелами.

Но за сутки ожесточенных боев группировка «Центр» сломила сопротивление ВСУ — были уничтожены полторы тысячи боевиков, а те, что остались живы — в панике бросали позиции и технику.

О том, какой ценой досталась победа, похоронившая миф о неприступности украинских укреплений, разобрался корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Ринат рассказывает про бои в Авдеевке так, как будто это было совсем обычное дело, спокойно и без лишнего драматизма: пришли, увидели, победили.

— Так это же целая крепость?

— Ну да!

— И вас 20?

— Ну а что делать? — говорит военнослужащий ВС РФ Ринат Бижанов.

А его товарищ и вовсе шутит, когда вспоминает, как по нему пять раз стрелял танк с 25 метров.

«Головушку встряхивает, а так нормально. Быстро приходили в себя, надо было работать. Ни капли паники, страха, ничего такого», — отметил заместитель командира батальона Артем Алексенцев.

Вместе с участниками штурма Авдеевки — события, которое полностью изменило ход боевых действий в Донбассе, наши корреспонденты вспоминают, как это было.

— Первые группы выходили вот из этого прохода.

— Вот из этой дыры?

— Так точно. Он был аккуратный, нормальный. Это вот воронка, тут ТМ-ки противник скидывал, пытался.

Это место известно каждому, кто имел хоть какое-то отношение к этой наступательной операции: знаменитая авдеевская труба, по которой наши бойцы вышли в тыл обороняющимся боевикам ВСУ.

Окрестные поля превратились в лунный ландшафт из-за тысяч снарядов. Завод «Коксохим» — он же база ВСУ — превратился в мощный форпост. Решила все старая карта и сведения, полученные от инженеров коммунального хозяйства. Оказывается, подземный ход вел из Донецка почти в сердце Авдеевки, и в этом направлении группировкой войск «Центр» был нанесен удар.

Штурмовые группы зашли в трубу с одного конца и вышли, прорубив отверстия автогеном, почти под носом у противника. Двинулись сразу в нескольких направлениях. Авдеевка закипела как котел.

Когда-то здесь был загородный ресторан с бассейном и банкетным залом. ВСУ превратили его в опорник. Этот опорник выглядел как настоящая крепость, но брали эту крепость практически с ходу.

Опорный пункт ВСУ просто разнесли в клочья, а примерно в это же самое время другая группа бойцов наводила шорох в частном секторе. Пробравшись в тыл врага, они заняли там круговую оборону, уничтожили танк, который стрелял по ним чуть ли не в упор, подбили бронемашину Bradley.

«Bradley вот буквально, где столб короткий стоит, вот отсюда начали по нему работать, он оттуда катился. И вот уже здесь его на ходу поймали», — показал военнослужащий ВС РФ Артем Алексенцев.

В итоге на здании местной администрации вывесили российский флаг. Артем с позывным «Крестик» лично устанавливал его, за что получил один из трех орденов Мужества.

— Что жена сказала, когда увидела вас по телевизору с этим флагом?

— «Слава Богу, что живой». Очень счастлива и рада.

Звуки боев пока еще доносятся, но это происходит все реже. Ведь именно благодаря успешной операции в Авдеевке фронт ВСУ откатился далеко на Запад и с каждым днем разваливается все больше.