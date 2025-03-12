Армия России освободила пять населенных пунктов в Курской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 46 0

Среди них — 1-Княжий, 2-Княжий, Казачья Локня, Мирный и Замостье.

Армия России освободила пять населенных пунктов в Курской области

Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС

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Тема:
Спецоперация Победы ВС РФ сегодня

Армия России освободила пять населенных пунктов в Курской области. Среди них — 1-Княжий, 2-Княжий, Казачья Локня, Мирный и Замостье. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Вражеские потери в курском приграничье составили более 260 украинских боевиков. Бойцы ВС РФ уничтожили танк, а также три орудия полевой артиллерии и еще три пункта управления дронами. Два боевика Украины сдались в плен армии РФ.

Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.

В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России освободила населенный пункт Горького в ДНР. Это удалось благодаря слаженной работе подразделения «Южной» группировки войск.

Тема:
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