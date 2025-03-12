Российский боец рассказал о ситуации в Судже

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 46 0

Боевики ВСУ начинают отступать из Суджи в Курской области

Боец ВС РФ рассказал о ситуации в Судже

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Курская область

ВС РФ застали украинских боевиков врасплох, преодолев 15 километров по трубопроводу, чтобы проникнуть в тыл противника.

Подразделения ВСУ отступают из Суджи Курской области в сторону госграницы в Сумской области. Об этом 5-tv.ru сообщил боец группировки войск «Север». Он уточнил, что на данный момент российская армия контролирует половину города.

«Подразделения Вооруженных сил Украины на данный момент отступают в сторону государственной границы», — сообщил боец.

Несколькими днями ранее, 10 марта, стало известно о проведении российскими силами операции в Курской области, в рамках которой наши бойцы проникли в тыл обороны украинских войск в районе города Суджа. Для этого им пришлось преодолеть около 15 километров по трубопроводу.

Быстрые действия штурмовиков позволили не только прорвать оборону ВСУ, но и нарушить их систему управления на всей линии фронта. В результате освобождения более восьми населенных пунктов российская армия подняла флаг у администрации Суджи, демонстрируя полный контроль над городом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бойцы ВС РФ показали трубопровод, через который проникли в тыл ВСУ.

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