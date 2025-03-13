Песков: борьба с боевиками ВСУ в Курской области вошла в завершающую стадию

Песков: операция по освобождению Курской области находится на завершающей стадии
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Об этом президенту России доложили во время его визита в данный регион.
Операция по освобождению Курской области вошла в завершающую стадию. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, о том, что освобождение данного региона от боевиков ВСУ подходит к концу, лидеру России Владимиру Путину доложило командование группировки войск «Север».
Президент посетил один из командных пунктов Курской области, где выслушал командующего группировкой и его заместителя.
«Доложили Верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков», — пояснил Песков.
Первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов также сообщил Путину, что украинские боевики на данной территории изолированы. Сейчас идет их «планомерное уничтожение».
Глава государства поставил перед военнослужащими задачу в кратчайшие сроки одолеть противника в регионе. Кроме того, он поблагодарил всех участвующих в освобождении Курской области от ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что визит Путина в Курскую область вызвал бурную реакцию западных СМИ.
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