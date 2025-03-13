Песков: борьба с боевиками ВСУ в Курской области вошла в завершающую стадию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Песков: операция по освобождению Курской области находится на завершающей стадии

Песков сообщил о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Курская область

Об этом президенту России доложили во время его визита в данный регион.

Операция по освобождению Курской области вошла в завершающую стадию. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, о том, что освобождение данного региона от боевиков ВСУ подходит к концу, лидеру России Владимиру Путину доложило командование группировки войск «Север».

Президент посетил один из командных пунктов Курской области, где выслушал командующего группировкой и его заместителя.

«Доложили Верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков», — пояснил Песков.

Первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов также сообщил Путину, что украинские боевики на данной территории изолированы. Сейчас идет их «планомерное уничтожение».

Глава государства поставил перед военнослужащими задачу в кратчайшие сроки одолеть противника в регионе. Кроме того, он поблагодарил всех участвующих в освобождении Курской области от ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что визит Путина в Курскую область вызвал бурную реакцию западных СМИ.

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