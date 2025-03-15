Разрушенные дома и пустые улицы: кадры из освобожденной Суджи

Населенный пункт был в украинской оккупации свыше 200 дней.

Министерство обороны России опубликовало видео из взятой под контроль ВС РФ Суджи в Курской области.

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На кадрах видно, что в городе разрушены или повреждены гражданские объекты и жилые дома. На некоторых улицах остались тела боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были ликвидированы в ходе боевых действий.

В видео также показано, как российские бойцы совершают обход территории. Кроме того, Минобороны показало водонапорную башню, на которой установлен флаг РФ.

Об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Населенный пункт был в украинской оккупации более 200 дней с момента вторжения нацистов в Курскую область. Бойцы армии России совершили героическую операцию захода в пригород Суджи по газовой трубе.

Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километров от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в 6-7 километрах.

Неоднократно украинские подразделения терроризировали местных жителей региона. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства жителей Курской области.

Прежде начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что планируемые действия со стороны ВСУ в Курской области провалились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасенные жители Суджи рассказали о долгожданном появлении российских бойцов.