Желтый уровень: москвичей предупредили об опасной гололедице

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 36 0

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

Желтый уровень: москвичей предупредили об опасности из-за гололедицы

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Жители столицы — не единственные жертвы переменчивых настроений природы.

В Москве и Московской области с понедельника объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Соответствующее заявление сделали представители Гидрометцентра России на официальном сайте.

Согласно текущей информации, предупреждение вступит в силу в час ночи в понедельник, 17 марта, и продлится до ночи четверга, 20 марта.

Жители столицы стали не единственными жертвами переменчивых настроений природы. Аналогичное сообщение было передано населению и других российских регионов. Среди них: Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Рязанская, Тверская и Тульская области.

Более того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ИА Регнум назвал ночь 16 марта самой холодной с момента наступления весны в столице. По его словам, в области температура достигла характерной для января отметки в -15 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сахалин накрыла сильнейшая метель из-за пришедшего циклона.

Тема:
Погода
15 мар
В США из-за мощного шторма погибли 18 человек
14 мар
Перекрыты федеральные трассы: Сахалин накрыла сильнейшая метель
13 мар
Девятибалльный шторм надвигается на Москву
12 мар
Россиянам пообещали аномально теплую весну
12 мар
Северный ветер принесет похолодание в Москву: какую погоду ожидать в выходные
9 мар
Руководитель гидрометцентра объяснил причину резкого потепления в России
8 мар
Весна пришла! Температура в Москве обновила суточный рекорд
8 мар
«Март — все-таки зимний месяц»: россиян предупредили о вероятности возвращения морозов
7 мар
Долой пуховик: ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта
4 мар
Весенний дождь: синоптики рассказали о погоде в Москве 4 марта
+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
После двух выкидышей: Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз
22:41
Пушилин: ситуация на красноармейском направлении стабилизирована
22:20
Желтый уровень: москвичей предупредили об опасной гололедице
21:56
Деловое пространство появится в центре Москвы по программе КРТ
21:35
Кадровые перестановки: Зеленский отправил в отставку главу генштаба ВСУ
21:20
Над Курской, Орловской и Брянской областями сбиты 15 беспилотников

Сейчас читают

Шествие в честь латышских легионеров СС провели в Риге
«Сдавайте сессию вовремя»: Эйдельштейн ответил на слухи о розыске военным комиссариатом
Главное событие недели: как ВС РФ провели уникальную операцию в Курской области
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской