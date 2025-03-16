Желтый уровень: москвичей предупредили об опасной гололедице

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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Жители столицы — не единственные жертвы переменчивых настроений природы.
В Москве и Московской области с понедельника объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Соответствующее заявление сделали представители Гидрометцентра России на официальном сайте.
Согласно текущей информации, предупреждение вступит в силу в час ночи в понедельник, 17 марта, и продлится до ночи четверга, 20 марта.
Жители столицы стали не единственными жертвами переменчивых настроений природы. Аналогичное сообщение было передано населению и других российских регионов. Среди них: Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Рязанская, Тверская и Тульская области.
Более того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ИА Регнум назвал ночь 16 марта самой холодной с момента наступления весны в столице. По его словам, в области температура достигла характерной для января отметки в -15 градусов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сахалин накрыла сильнейшая метель из-за пришедшего циклона.
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