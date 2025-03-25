Журналист из Перу назвал атаку на журналистов попыткой Киева скрыть правду
В понедельник погиб военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.
Фото, видео: www.globallookpress.com/US Army; 5-tv.ru
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Атака на российских журналистов — это попытка Киева утаить информацию о событиях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 25 марта сообщил 5-tv.ru заместитель председателя федерации журналистов Перу Рикардо Санчес Серра.
«Профессионалы, посвятившие себя поиску правды, стали жертвами страшнейшего акта, находясь при исполнении служебных обязанностей в гражданском автомобиле, в районе, который четко обозначен как гражданское население. Это нападение представляет собой не только вопиющее нарушение основополагающих принципов международного права, но и преднамеренную попытку замолчать правду и скрыть реальные факты», — отметил он.
Рикардо Санчес Серра отметил, что гибель работников прессы свидетельствует о нежелании Украины достичь мира.
Он также выразил свое неодобрение в адрес западных средств массовой информации, которые публикуют недостоверную информацию о правонарушениях, совершенных киевским режимом, и подчеркнул важность привлечения к ответственности всех виновных в нападении.
Рикардо Санчес Серра выразил слова сочувствия родным и близким погибших и подчеркнул, что память о журналистах будет жить вечно.
В понедельник после атаки украинских боевиков с помощью ракетного удара погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
Ранее 5-tv.ru публиковал слова коллег о погибшем Александре Федорчаке.
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