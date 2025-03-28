Минюст признал иноагентами рэпера Fuzе* из группы Krec и комментатора Шмурнова*

В реестр также вошли историк Ирина Щербакова*, политик Ксения Черепанова* и интернет-проект «Объектив»*.
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Спортивный комментатор «НТВ Плюс» и телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов*, рэпер Артем Бровков* из хип-хоп группы Krec, более известный как Fuze*, историк Ирина Щербакова*, политик Ксения Черепанова* были внесены в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства юстиции России.
Также реестр пополнил интернет-проект «Объектив»*. Его основатель проживает за пределами России.
По данным полученным ведомством, все пополнившие список иностранных агентов так или иначе распространяли фейки о российском правительстве, делились материалами, созданными другими иноагентами и предоставляли ложные сведения о Вооруженных силах (ВС) России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что перечень иностранных агентов пополнил рэпер Влади, настоящее имя которого Владислав Лешкевич*. Музыкант обвиняется в распространении фейковой информации о политике государственных органов и множественных выступления против специальной военной операции (СВО). Известно, что на текущий момент исполнитель находится не в России.
* — признан иностранным агентом по мнению Минюста РФ.
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