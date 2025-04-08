«Миллионеры»: кого украинские военкоматы отправляют в мясные штурмы
Никаких обещанных Владимиром Зеленским денег эти ребята не получат.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko; 5-tv.ru
Скандальные откровения из украинских военкоматов цитируют местные медиа. Начальник одного ТЦК прямо заявляет, что не пустит своего сына воевать.
Мальчику 22 года, он только что окончил Львовский торгово-экономический университет. Вместо него в так называемые мясные штурмы, то есть на верную смерть, пойдут контрактники в возрасте от 18 до 24 лет.
Молодежь в этом возрасте сотрудники военкоматов цинично называют миллионерами. И признают: никаких обещанных Владимиром Зеленским денег эти ребята не получат, поскольку погибнут в первом же бою.
Поэтому добровольно умирать отправляются или фанатики, или сироты, которым нечего терять, резюмирует на условиях анонимности руководитель одного из ТЦК в Ровенской области.
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