Скандальные откровения из украинских военкоматов цитируют местные медиа. Начальник одного ТЦК прямо заявляет, что не пустит своего сына воевать.

Мальчику 22 года, он только что окончил Львовский торгово-экономический университет. Вместо него в так называемые мясные штурмы, то есть на верную смерть, пойдут контрактники в возрасте от 18 до 24 лет.

Молодежь в этом возрасте сотрудники военкоматов цинично называют миллионерами. И признают: никаких обещанных Владимиром Зеленским денег эти ребята не получат, поскольку погибнут в первом же бою.

Поэтому добровольно умирать отправляются или фанатики, или сироты, которым нечего терять, резюмирует на условиях анонимности руководитель одного из ТЦК в Ровенской области.