Встретили овациями: расчет участников СВО прошел по Красной площади на Параде Победы
Расчет участников СВО прошел по Красной площади на Параде Победы
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru
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Всего в параде на Красной площади приняли участие более 11 тысяч военнослужащих.
В торжественном параде на Красной площади, посвященном 80-летнему Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие свыше 11 тысяч военнослужащих.
Среди них — 1,5 тысячи участников специальной военной операции по защите Донбасса. В парадном строю прошли 20 героев России, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач. Участники парада пронесли знамена воинских группировок, задействованных в спецоперации, и военных округов.
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Парадные расчеты возглавили Герои России подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов. Зрители встретили бойцов аплодисментами.
В ходе выступления президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вся страна поддерживает участников спецоперации.
«Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», — указал он.
Кроме того, на параде прошли расчеты армий дружественных стран. Среди них — Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Китай, Монголия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные Китая и других дружественных армий прошли по Красной площади.
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