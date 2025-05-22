Средства ПВО сбили 105 дронов над регионами России

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Большая часть из них была уничтожена над Москвой и Подмосковьем.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мальгавко; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

И в начале об атаке беспилотников на регионы России, которая продолжается уже вторые сутки. Этой ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 украинских дронов.

Больше всего из них, а именно 35 — над Москвой и Подмосковьем, еще 14 — над Орловской областью, 12 — над Курской и 11 — над Белгородской.

Также ПВО работали над Тульской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Смоленской и Брянской областями. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны.

Налеты сопровождались также временными ограничениями в работе всех столичных аэропортов и аналогичными мерами в некоторых других городах.

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