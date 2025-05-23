Ликвидировано 20 летевших на Москву беспилотников ВСУ за ночь

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 151 0

Российские регионы подверглись массированной атаке.

Ликвидировано 20 летевших на Москву беспилотников ВСУ за ночь

Фото: ATEF SAFADI/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку 20 беспилотников ВСУ, которые летели в сторону Москвы. Дроны пытались достичь столицы с 19:42 22 мая до 02:41 23 мая. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил столичный градоначальник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 500 дронов были сбиты на подлете к регионам России за минувшие сутки. Столичные аэропорты вводили ограничения на вылет и посадку самолетов в связи со сложившейся обстановкой. Чаще всего предотвращать удары российским ПВО приходилось в Курской, Рязанской, Смоленской, и Калужской областях.

На российские регионы постоянно совершаются атакам со стороны украинских боевиков с того момента, как в конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сделал объявление о начале специальной военной операции. ВСУ против РФ применяют как беспилотники, так и ракеты, которыми обстреливают регионы у границы страны.

Тема:
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