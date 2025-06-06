Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Всего за минувшую ночь было уничтожено десять вражеских дронов.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один вражеский беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Часом ранее сообщалось, что было сбито девять украинских дронов, пытавшихся атаковать столицу. Собянин отмечал, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
Всего за минувшую ночь было уничтожено десять вражеских дронов.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Так, в начале июня Минобороны РФ сообщило, что Украина организовала серию атак с применением FPV-дронов, пытаясь атаковать аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
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