Собянин заявил об уничтожении трех беспилотников на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны отразили попытку атаки беспилотников украинских боевиков на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в ночь на 19 июля силами ПВО Министерства обороны были уничтожены три вражеских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к городу.

По его словам, один из БПЛА был сбит непосредственно в ходе подлета к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов между станциями Лихая и Замчалово восстановлено после инцидента с беспилотником ВСУ. Как сообщили в пресс-службе РЖД, на перегоне вновь открыты оба направления, подано напряжение в контактную сеть, и составы идут на электротяге.

РЖД подчеркивает, что предпринимает все возможные меры для сокращения времени опозданий. Для удобства пассажиров работает горячая линия. Все, кто решил отказаться от поездки, могут переоформить или сдать билеты без удержаний и сборов в любой кассе.