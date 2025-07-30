Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке: «Застало прямо на воде»
Барановская оказалась с детьми в эпицентре землетрясения на Камчатке
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Юлия Барановская/ybaranovskaya_tv; 5-tv.ru
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Знаменитость призналась, что очень испугалась в этот момент.
Телеведущая Юлия Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке. Об этом рассказала знаменитость в своем Telegram-канале.
Барановская с детьми уже несколько дней путешествуют по этому региону. До этого они неделю были в океане без связи.
«Сегодня возвращаемся в порт. По пути нас застало землетрясение прямо на воде. Чувствовалось даже на воде. Настолько сильное оно было. Тряхануло здорово!» — уточнила Юлия.
Она добавила, что камни с прибрежных скал начали с грохотом осыпаться в воду. А птицы большими стаями летели низко над морем.
Телеведущая отметила, что, когда судно странно завибрировало, их капитан сразу понял, что это сейсмические толчки. У них не было связи, поэтому в тот момент было неизвестно, как обстоят дела на берегу.
«На воде все ощущается иначе, чем на суше, но погружение в неизвестность, сопровождаемое звуками катаклизма, и понимание того, что происходит страшное, не из приятных», — призналась Барановская.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что угроза цунами объявлена во всех странах Тихоокеанского региона после мощного землетрясения на Камчатке.
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