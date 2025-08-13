США ослабили антироссийские санкции до 20 августа в преддверии саммита

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 109 0

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится на Аляске.

США ослабили антироссийские санкции до 20 августа в преддверии саммита

Фото: Reuters/Alexander Drago

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

России разрешили проводить операции, запрещенные в рамках санкций против страны. США ослабили ограничения для тех процессов, которые необходимы для проведения саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Такое решение следует из опубликованной лицензии американского Минфина.

По данным документа, операции будут разрешены до 00:01 по восточному времени (07:01 по московскому времени. — Прим. ред.) 20 августа.

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа. Основными темами обсуждения станут урегулирование конфликта на Украине и российско-американские отношения. Встреча двух лидеров, по оценкам экспертов, может закончиться сделкой по Арктике, которая подразумевает совместную добычу природных ресурсов и может стать выгодной для обеих сторон.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский высказался, что не признает решения, принятые на переговорах РФ и США по конфликту. Также Трамп не поддержал позицию лидера киевского режима о территориальных уступках

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поддержал сохранение контроля РФ над освобожденными территориями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
13 авг
Уиткофф поддержал сохранение контроля РФ над освобожденными территориями
13 авг
Чиновники США удивлены и обрадованы согласием Путина на встречу с Трампом
13 авг
Виктор Орбан: Украина уже проиграла в войне
13 авг
Сергей Лавров отправится на Аляску в составе российской делегации
13 авг
В Русском центре на Аляске отметили интерес местных жителей к РФ 
13 авг
МИД отметил усиление террористической активности ВСУ перед саммитом РФ и США
13 авг
Путин и Трамп могут встретиться на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже
13 авг
Ни дня без провокаций: как Украина планирует сорвать переговоры РФ и США
13 авг
Православная церковь в Америке проведет молебны перед саммитом Путина и Трампа
13 авг
«Трамп их разнес»: французский политик заявил о срыве плана ЕС по Украине
+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:31
США ослабили антироссийские санкции до 20 августа в преддверии саммита
22:03
«Отличаются от других»: почему левшей считают более творческими людьми
21:27
Уиткофф поддержал сохранение контроля РФ над освобожденными территориями
21:11
Бездомный убил беременную женщину и насадил голову ее партнера на кол
20:55
Умер спортивный комментатор Борис Скрипко
20:37
Во весь рост: бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
В Минцифры прокомментировали ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*
Сергей Лавров отправится на Аляску в составе российской делегации
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс