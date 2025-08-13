России разрешили проводить операции, запрещенные в рамках санкций против страны. США ослабили ограничения для тех процессов, которые необходимы для проведения саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Такое решение следует из опубликованной лицензии американского Минфина.

По данным документа, операции будут разрешены до 00:01 по восточному времени (07:01 по московскому времени. — Прим. ред.) 20 августа.

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа. Основными темами обсуждения станут урегулирование конфликта на Украине и российско-американские отношения. Встреча двух лидеров, по оценкам экспертов, может закончиться сделкой по Арктике, которая подразумевает совместную добычу природных ресурсов и может стать выгодной для обеих сторон.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский высказался, что не признает решения, принятые на переговорах РФ и США по конфликту. Также Трамп не поддержал позицию лидера киевского режима о территориальных уступках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поддержал сохранение контроля РФ над освобожденными территориями.

