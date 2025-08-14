ВСУ ударили по зданию правительства в Белгородской области
Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал всех жителей быть предельно осторожными и прислушиваться к сигналам оповещения об опасности.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом в своем официальный Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Шел пешком, в это время ударили по зданию правительства области, есть небольшие повреждения. С ситуацией справимся!» — отметил глава области.
Гладков также поделился видео с места происшествия. Губернатор региона призвал всех жителей быть предельно осторожными и прислушиваться к сигналам оповещения об опасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили дома. В двух жилых домах ударная волна выбила окна, в одном из них оборвало электрические провода, оставив жильцов без света. Еще по одному адресу пострадала крыша дома, сломаны навес и хозпостройки.
Атаки со стороны боевиков ВСУ на российские регионы происходят регулярно с начала специальной военной операции, о старте которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 авг
- В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили дома
- 13 авг
- Силы ПВО РФ сбили 46 украинских дронов над регионами России и Азовским морем
- 13 авг
- В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома
- 12 авг
- Один из пострадавших при атаке беспилотника в Арзамасе умер в больнице
- 12 авг
- В Татарстане отразили атаку украинских дронов на промышленные объекты
- 12 авг
- Силы ПВО РФ уничтожили 25 украинских дронов над регионами страны
- 12 авг
- Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в результате атаки ВСУ
- 11 авг
- В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
- 11 авг
- Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
- 11 авг
- В Арзамасе направили бригаду медицины катастроф на место удара дронов ВСУ
Читайте также
82%
Нашли ошибку?