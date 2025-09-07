«Били по гражданским»: пять человек пострадали в результате атаки ВСУ по Донецку

Даниил Ципелев
Удар нанесли по парку «Гулливер».

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пять человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки ВСУ по Донецку

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по парку «Гулливер» в Донецке пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Целенаправленно били по гражданским, били по детям… На данный момент известно, как минимум, о пяти раненых мирных жителях, среди них ребенок», — отметил журналист.

Быковский сообщил, что парк «Гулливер» открыли после реконструкции всего неделю назад. К тому же, по его словам, во время атаки на территории было много людей.

Российские регионы с регулярной периодичностью подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Накануне стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Согласно информации Минобороны, высокоточное оружие и ударные беспилотники атаковали объекты, связанные с производством, сборкой и ремонтом беспилотных летательных аппаратов, а также военные авиабазы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки украинских беспилотников три автобуса получили повреждения в ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

