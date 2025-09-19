Прощай, тепло: какая погода ожидает столицу 19 сентября

В скором времени в Москве начнет действовать антициклон.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Пятница станет самым холодным днем уходящей недели. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Гидрометцентра, 19 сентября Москву ожидает облачность и временами кратковременный дождь.
Температура воздуха не поднимется выше +16–18 градусов, однако из-за дождей будет ощущаться на несколько градусов прохладнее. Москвичам синоптики рекомендуют с собой брать зонтики.
Ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов тепла.
При этом жителей Подмосковья ожидает комфортная температура воздуха: днем будет от +14 до +19 градусов, а ночью — до +7.
Однако уже в воскресенье, 21 сентября, в Москве начнет действовать антициклон, поэтому воздух прогреется до приятных + 24 градусов.
