Над Курской АЭС-2 ликвидировали украинский беспилотник

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 33 0

При падении дрон повредил одно из вспомогательных зданий.

Удар ВСУ по Курской АЭС-2

Фото: Алеев Егор/ТАСС

Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

В небе над Курской АЭС-2 был подавлен боевой беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Росэнергоатоме.

«Сегодня на территории площадки сооружения Курской АЭС-2 техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины», — отметили в ведомстве.

По сообщениям Росэнергоатома, разрушений на земле нет. Кроме того, отсутствуют и пострадавшие.

Уточняется, что при падении беспилотник зацепил одно из вспомогательных зданий станции замещения, в результате чего у здания посечены стены.

В ведомстве сообщили, что, несмотря на инцидент, энергообъект продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон вокруг здания находится в пределах нормы.

В это же время в Москве президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Противник использует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области.

Тема:
Курская область
