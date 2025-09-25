Над Курской АЭС-2 ликвидировали украинский беспилотник
При падении дрон повредил одно из вспомогательных зданий.
Фото: Алеев Егор/ТАСС
В небе над Курской АЭС-2 был подавлен боевой беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Росэнергоатоме.
«Сегодня на территории площадки сооружения Курской АЭС-2 техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины», — отметили в ведомстве.
По сообщениям Росэнергоатома, разрушений на земле нет. Кроме того, отсутствуют и пострадавшие.
Уточняется, что при падении беспилотник зацепил одно из вспомогательных зданий станции замещения, в результате чего у здания посечены стены.
В ведомстве сообщили, что, несмотря на инцидент, энергообъект продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон вокруг здания находится в пределах нормы.
В это же время в Москве президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Противник использует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области.
