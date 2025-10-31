Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотника над регионами России за два часа

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 57 0

Пострадали Воронежская, Белгородская, Курская, Калужская и Тульская области.

Сколько беспилотников ВСУ сбили вечером 30 октября

Фото: www.globallookpress.com/Osama Baba

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение двух часов перехватили и ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере Telegram.

Как следует из заявления ведомства, в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени российские военные средства уничтожили по пять украинских дронов над Воронежской и Белгородской областями, два над территорией Курской области, еще по одному над Калугой и Тулой.

В настоящее время на месте происшествий работают сотрудники оперативных служб. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.

Российские территории, в большей мере приграничные регионы, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины с момента начала специальной военной операции (СВО). ВСУ наносят удары не только боевыми дронами, но и осуществляют ракетные обстрелы. Так, например, минувшей ночью два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области. Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских дрона.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
30 окт
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
29 окт
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
29 окт
Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области
29 окт
Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
29 окт
Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ
28 окт
Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника
28 окт
Силы ПВО за ночь ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России
27 окт
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Москвой
27 окт
Силы ПВО России за минувшую ночь сбили 193 украинских дрона над регионами РФ 
27 окт
ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области
Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотника над регионами России за два часа
