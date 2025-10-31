Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотника над регионами России за два часа

Пострадали Воронежская, Белгородская, Курская, Калужская и Тульская области.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение двух часов перехватили и ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере Telegram.
Как следует из заявления ведомства, в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени российские военные средства уничтожили по пять украинских дронов над Воронежской и Белгородской областями, два над территорией Курской области, еще по одному над Калугой и Тулой.
В настоящее время на месте происшествий работают сотрудники оперативных служб. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.
Российские территории, в большей мере приграничные регионы, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины с момента начала специальной военной операции (СВО). ВСУ наносят удары не только боевыми дронами, но и осуществляют ракетные обстрелы. Так, например, минувшей ночью два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области. Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских дрона.
