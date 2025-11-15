Средства ПВО за четыре часа уничтожили восемь украинских дронов над Россией

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Большинство БПЛА вражеские силы направили на Белгородскую область и Республику Крым.

Над какими регионами РФ сбили дроны за четыре часа 15 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за четыре часа восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника над четырьмя регионами страны. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в сообщении ведомства.

Так, над территорией Белгородской области были сбиты три вражеских дрона, еще три — над территорией Республики Крым, один — над Курской областью и еще один беспилотник — над Брянской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передавал, что два мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА на регион. Раненые были доставлены в больницу.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России. Известно, что 25 дронов перехватили над территорией Рязанской области, также беспилотники были уничтожены над Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. По одному БПЛА уничтожили над Тульской и Самарской областями, а также над Республикой Татарстан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
14 нояб
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами РФ
14 нояб
Силы ПВО за три часа ликвидировали 10 украинских дронов над регионами России
14 нояб
Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских дронов над регионами России
14 нояб
В Новороссийске один мужчина пострадал при атаке беспилотников ВСУ
14 нояб
Силы ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ за три часа
13 нояб
Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских дронов над регионами России
12 нояб
Силы ПВО России за ночь перехватили 22 украинских беспилотника
11 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 37 беспилотников ВСУ
11 нояб
В Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры
10 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 71 украинский дрон
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:26
Бабушка-потрошитель: как живет Тамара Самсонова, убившая нескольких человек
19:18
Средства ПВО за четыре часа уничтожили восемь украинских дронов над Россией
19:14
В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
19:06
В Запорожской области 44 тысячи человек остались без света из-за атак ВСУ
19:00
Не бойтесь сказать «да»: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 ноября
18:51
Тимур Миндич покинул Украину на такси премиум-класса

Сейчас читают

Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку
«Эгометр у меня выключен»: певец Иракли про свою борьбу с гордыней
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году