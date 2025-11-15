Средства ПВО за четыре часа уничтожили восемь украинских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за четыре часа восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника над четырьмя регионами страны. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в сообщении ведомства.

Так, над территорией Белгородской области были сбиты три вражеских дрона, еще три — над территорией Республики Крым, один — над Курской областью и еще один беспилотник — над Брянской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передавал, что два мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА на регион. Раненые были доставлены в больницу.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России. Известно, что 25 дронов перехватили над территорией Рязанской области, также беспилотники были уничтожены над Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. По одному БПЛА уничтожили над Тульской и Самарской областями, а также над Республикой Татарстан.

