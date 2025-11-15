Средства ПВО за четыре часа уничтожили восемь украинских дронов над Россией

Большинство БПЛА вражеские силы направили на Белгородскую область и Республику Крым.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за четыре часа восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника над четырьмя регионами страны. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в сообщении ведомства.
Так, над территорией Белгородской области были сбиты три вражеских дрона, еще три — над территорией Республики Крым, один — над Курской областью и еще один беспилотник — над Брянской областью.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передавал, что два мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА на регион. Раненые были доставлены в больницу.
Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России. Известно, что 25 дронов перехватили над территорией Рязанской области, также беспилотники были уничтожены над Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. По одному БПЛА уничтожили над Тульской и Самарской областями, а также над Республикой Татарстан.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 нояб
- Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами РФ
- 14 нояб
- Силы ПВО за три часа ликвидировали 10 украинских дронов над регионами России
- 14 нояб
- Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских дронов над регионами России
- 14 нояб
- В Новороссийске один мужчина пострадал при атаке беспилотников ВСУ
- 14 нояб
- Силы ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ за три часа
- 13 нояб
- Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских дронов над регионами России
- 12 нояб
- Силы ПВО России за ночь перехватили 22 украинских беспилотника
- 11 нояб
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 37 беспилотников ВСУ
- 11 нояб
- В Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры
- 10 нояб
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 71 украинский дрон
Читайте также
100%
Нашли ошибку?