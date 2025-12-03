Под домашним арестом с клеевым пистолетом: беременная Лерчек готовится к Новому году
На ноге блогера виден электронный браслет.
Фото, видео: Instagram*/im__lu_
Беременная Лерчек украсила дом к Новому году
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, подготовила дом к новогодним праздникам. Отец будущего ребенка Луис Сквиччиарини опубликовал видео, демонстрирующее атмосферу семейной, почти полной идиллии.
На кадрах заметен электронный браслет на ноге Чекалиной, который указывает на меру пресечения.
Ранее Сквиччиарини рассказывал, что Лерчек находится на 25-й неделе беременности. Жених подчеркнул важность поддержки для будущей матери и заявил о намерении сделать все необходимое для ее здоровья и безопасности.
Валерия Чекалина находится под домашним арестом в рамках дела о незаконном выводе за границу более 251,6 миллиона рублей, полученных с продажи образовательных курсов. Ее обвиняют вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным в совершении валютных операций с использованием подложных документов для перевода средств на счета нерезидентов в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года.
Следствие квалифицирует действия пары по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ. За совершенные деяния им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. Суд продлил домашний арест на шесть месяцев. Валерия Чекалина вину не признала.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
