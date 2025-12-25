Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ перехватили и ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, после падения обломков дронов ВСУ, к работе оперативно приступили специалисты экстренных служб.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО России сбили 141 украинский беспилотник в ночь на 25 декабря. Над Брянской областью поразили 62 БПЛА, над Тульской — 12, над Калужской — 11. Еще девять дронов ликвидировано над территорией Московского региона, восемь — над Республикой Адыгея и семь — над территорией Краснодарского края, сообщили в оборонном ведомстве.

