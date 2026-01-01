Конечной целью украинских БПЛА 29 декабря являлась резиденция Путина

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Специалисты извлекли из устройства файл с полетным заданием в ходе технической экспертизы.

Какая конечная цель украинских дронов по резиденции Путина

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Конечной целью ночной атаки украинских беспилотников 29 декабря была резиденция президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ после расшифровки блока навигационной системы одного из сбитых БПЛА.

Специалисты извлекли из устройства файл с полетным заданием в ходе технической экспертизы. Расшифровка показала, что маршрут дронов был направлен непосредственно к резиденции российского лидера. В ведомстве подчеркнули, что данные материалы будут переданы США «по установленным каналам».

По информации Минобороны, атака тщательно планировалась и носила эшелонированный характер. Украинские боевики запустили 91 беспилотник с территории Сумской и Черниговской областей в ночь на 29 декабря. Их направили через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области к резиденции президента РФ.

Все БПЛА были уничтожены средствами ПВО, мобильными огневыми группами и средствами радиоэлектронной борьбы. В Брянской области сбито 49 дронов, в Новгородской — 41, в Смоленской — один. Пострадавших и разрушений на территории РФ не зафиксировали, ущерба резиденции также допущено не было.

В российском оборонном ведомстве отметили, что попытка была целенаправленной и квалифицируется как террористическая атака.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

