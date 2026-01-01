Мать с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ на Хорлы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Окна их комнаты выходили на другую сторону здания.

Как мать с ребенком из Ленобласти спаслись в Хорлах

Фото: Полегенько Александр/ТАСС

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области Атака беспилотников на регионы России

Мать с маленьким ребенком из Ленинградской области выжила во время атаки беспилотников ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь. Спасение оказалось связано с расположением окон номера, о чем рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

По словам главы Херсонской области, в момент атаки женщина ненадолго вышла из номера, чтобы покормить ребенка. Это решение, а также то, что окна их комнаты выходили на другую сторону здания, позволили избежать гибели.

«У нее окна выходили на другую сторону гостиницы», — отметил Сальдо.

В момент удара в гостинице и кафе находились более ста человек. После начала пожара местные жители пытались организовать эвакуацию, однако сделать это было крайне сложно из-за продолжающихся ударов вражеских беспилотников.

Атака произошла в ночь на 1 января. По данным региональных властей, дроны ВСУ нанесли удар по месту, где находились мирные граждане, которые приехали встретить Новый год. Один из дронов был с зажигательной смесью, что привело к стремительному распространению огня.

Губернатор сообщил, что многие люди не смогли выбраться из охваченных пламенем зданий. В результате атаки погибли 24 человека, еще около 50 получили ранения, среди них есть пострадавшие в тяжелом состоянии.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя произошедшее, заявила, что подобным действиям киевского режима нет оправданий. По ее словам, Россия ожидает жесткой и однозначной реакции международного сообщества на произошедшее.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, указала, что ответственность за гибель мирных жителей лежит не только на украинских властях, но и на их внешних спонсорах.

Ранее 5-tv.ru писал, что после удара ВСУ по Херсонской области 19 человек остаются в больницах.

