Пострадавший при атаке ВСУ на Хорлы ребенок находится в критическом состоянии
В Республиканской детской больнице Крыма проходят лечение еще четверо раненых детей.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Один из пяти детей, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Хорлы Херсонской области, находится в критическом состоянии. Об этом сообщил главный врач Республиканской детской клинической больницы Крыма Анатолий Олейник, пишет издание «Таврия» в Telegram-канале.
По словам врача, в медицинское учреждение поступило пятеро детей в возрасте 12, 13 и 17 лет.
«Один ребенок находится сейчас в реанимации, ему 12 лет. Там тяжелая черепно-мозговая и абдоминальная травмы. Он находится в критическом состоянии, на ИВЛ», — говорится в публикации.
Состояние остальных пострадавших детей врачи оценивают как средней степени тяжести.
Бесчеловечная атака ВСУ на населенный пункт Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие сгорели заживо. Согласно последним данным, погибшими числятся 28 человек, а пострадавшими — 31.
Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что социальный фонд России назначил первые выплаты родственникам погибших при теракте в селе Хорлы. Уже назначены семь пенсий по случаю потери кормильца.
