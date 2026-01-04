Силы ПВО уничтожили 103 беспилотника над территорией России за семь часов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 7 0

Большее число дронов ВСУ были сбиты над Брянской областью.

ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

МО: за 7,5 часа силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника над регионами РФ

Третьего января в период с 16:00 до 23:30 по московскому времени российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 103 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщили представители Минобороны России в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, наибольшее количество украинских беспилотников дежурные средства ПВО ликвидировали в небе над Брянской областью — 44. По 18 дронов уничтожены над территориями Калужской области и Московского региона, пять — в Тульской области, по четыре — в Орловской области, Крыму и над акваторией Азовского моря.

Кроме того, российские военнослужащие отследили и обезвредили три беспилотника в небе над Ростовской областью и по одному — над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о сбитых украинских дронах, летевших в сторону столицы 3 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
3 янв
Сальдо сообщил о почти полностью сожженных телах погибших после атаки на Хорлы
3 янв
Средствами ПВО уничтожены 22 беспилотника ВСУ за ночь
3 янв
Эксперт заявил о немецких комплектующих в ударивших по Хорлам дронам ВСУ
2 янв
«Скорбят вместе с нами»: Сальдо о реакции жителей Украины на трагедию в Хорлах
2 янв
Средства ПВО уничтожили 64 беспилотника ВСУ за ночь над регионами России
2 янв
«Совести нет»: Захарова о «сомнениях» западных СМИ в теракте ВСУ в Хорлах
1 янв
«Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области
1 янв
Мать с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ на Хорлы
1 янв
Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников за восемь часов
1 янв
Атака ВСУ на резиденцию Путина поставила Европу в опасное положение
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:29
Силы ПВО уничтожили 103 беспилотника над территорией России за семь часов
0:06
Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Венесуэле
23:45
«Будут вспоминать Катю с Лехой»: Сапронов о культовости героев сериала «Ландыши»
23:25
Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников ВСУ летевших на Москву
23:05
Ложиться пораньше бесполезно: что на самом деле помогает уснуть
22:45
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили удары США по Венесуэле

Сейчас читают

Женщина погибла из-за травмы на предприятии в Кузбассе
Пропавшего перед праздниками мальчика нашли погибшим в лесу
Ложиться пораньше бесполезно: что на самом деле помогает уснуть
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео