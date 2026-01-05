ООН не получала никаких объяснений от США по операции в Венесуэле
Генсек всемирной организации ушел от ответа на один из вопросов журналиста.
Фото: Reuters/Eduardo Munoz
Организация Объединенных Наций (ООН) не получала никаких официальных обоснований военной операции в Венесуэле со стороны США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Он также ушел от ответа на вопрос одного из журналистов по поводу того, расценивает ли ООН действия США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро как похищение.
Дюжаррик отметил, что в связи с ситуацией вокруг венесуэлького государства генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш возвращается из Лиссабона в Нью-Йорк.
До этого он заявлял, что ООН призывает все политические силы Венесуэлы к «инклюзивному демократическому диалогу» с целью определения будущего страны. Дюжаррик подчеркивал, что Вашингтон не соблюдал нормы международного права, когда проводил военную операцию в Венесуэле.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, власти Венесуэлы в ответ на действия США объявили мобилизацию вооруженных сил и ввели военный режим для работников некоторых структур. Также американский президент Дональд Трамп высказался о возможности повторной военной операции в Венесуэле.
