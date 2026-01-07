Путин призвал детей бойцов СВО гордиться своими родителями

Защита Отечества, по словам президента, является «святой миссией» воина России.
Дети бойцов СВО по праву могут гордиться своими родителями, как всегда в России гордились своими воинами, заявил президент России Владимир Путин по окончании Рождественской службы.
Российский лидер добавил, что наши бойцы всегда по поручению Господа исполняют святую миссию защиты Отечества. Представители всех конфессий России радуются общим победам, победа всегда одна на всех, добавил Владимир Путин.
Президент выразил уверенность, что вместе с православными радость Рождества Христова разделяют представители других конфессий в России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент 7 января обратился с поздравлением к православным христианам по случаю Рождества Христова. В опубликованном в Telegram-канале Кремля поздравлении Владимир Путин отметил, что этот светлый праздник наполняет мир добром и любовью, дарит людям надежду и радость соприкосновения с духовными традициями предков, которые бережно передаются из поколения в поколение.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья вместе с военнослужащими и членами их семей.
