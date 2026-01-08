Противник продолжает терпеть неудачи на поле боя.
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ.
Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили систему опорных пунктов противника, оборудованных в жилой застройке населенного пункта Гуляй-поле Запорожской области.
После уточнения координат цели были переданы артиллерийским подразделениям. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по выявленным объектам.
В результате огневого воздействия опорные пункты противника уничтожены, нарушена система обороны и взаимодействия подразделений ВСУ в городской застройке.
Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» круглосуточно выполняют задачи по подавлению огневых средств, уничтожению опорных пунктов, живой силы, техники, складов боеприпасов и пунктов управления беспилотной авиацией противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
