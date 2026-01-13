«Огромная трагедия»: в Госдуме отреагировали на смерть детей в роддоме Кузбасса

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

В период новогодних праздников в данном медучреждении умерли девять младенцев.

Реакция Госдумы на смерть младенцев в Новокузнецке

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Депутат Госдумы Леонов: смерть детей в роддоме Кузбасса — огромная трагедия

Смерть младенцев в новокузнецком роддоме — огромная трагедия. Об этом изданию Lenta.ru заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Это огромная трагедия. Вопиющий случай, который нужно расследовать и понимать, почему это произошло, чтобы этого не происходило в дальнейшем», — подчеркнул Леонов.

Известно, что за период новогодних праздников в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять малышей. В связи с чем прокуратура начала проверку. А также было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Данное медицинское учреждение временно перестало принимать пациентов, так как там проводят карантинные мероприятия из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Данную вспышку называют одной из возможных причин массовой гибели новорожденных.

Главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1, в роддоме которой погибли младенцы, был отстранен от должности 13 января.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что творилось в стенах новокузнецкого роддома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
