Послы стран ЕС проведут экстренное заседание по Гренландии и пошлинам США

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Как правило, на подобных встречах дипломаты готовят практические меры для обсуждения на последующих заседаниях.

В Брюсселе пройдет заседание ЕС по Гренландии и пошлинам США

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Экстренное заседание послов всех 27 стран Евросоюза (ЕС) назначено на 18 января в Брюсселе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на дипломатов.

Встреча пройдет для обсуждения вопроса о захвате США Гренландии и введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин в отношении ряда европейских стран, которые отправили военнослужащих на остров.

Совещание назначил Кипр, который на протяжении шести месяцев председательствует в ЕС. По словам дипломатов, переговоры начнутся в 19:00 по московскому времени.

Как правило, на подобных встречах послы готовят практические меры для обсуждения на последующих министерских заседаниях Совета ЕС.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам главы Белого дома, с 1 июня тарифы для этих стран вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения о полной покупке США Гренландии.

Американский лидер также выражал возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои военные силы на остров «непонятно зачем».

После угроз Трампа премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что королевство не позволит себя шантажировать. При этом, для МИД Дании заявления президента США были неожиданными.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «неприемлемыми и недопустимыми» угрозы США из-за присоединения республики к учениям в Гренландии и пообещал Трампу «скоординированный ответ» Европы.

