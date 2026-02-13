Силы ПВО РФ сбили 47 украинских дронов за шесть часов

Атака пришлась на Брянскую, Курскую и Белгородскую области.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Над регионами России уничтожили 47 вражеских беспилотников
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сорвала попытку массовой атаки украинских беспилотников. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Всего за шесть часов, с 14:00 до 20:00, в небе над регионами страны было уничтожено 47 вражеских дронов самолетного типа.
Основной удар на себя приняла Брянская область — там дежурные средства ПВО сбили сразу 41 беспилотник. Еще пять аппаратов были уничтожены в небе над Курской областью, а один дрон ликвидировали над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что 12 февраля в Белгородской области в результате подобных налетов пострадали пять мирных жителей. В селе Головчино дрон атаковал легковой автомобиль, водитель получил тяжелые травмы: черепно-мозговую травму, осколочные ранения и перелом носа. Похожий случай произошел в селе Вознесеновка, где мужчина был госпитализирован с минно-взрывной и баротравмой после удара по его машине. На трассе Бочковка — Нечаевка целью дрона стала машина с супружеской парой; оба получили ранения. Еще один мужчина самостоятельно обратился к врачам в Красной Яруге после осколочного ранения ноги.
