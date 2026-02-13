Силы ПВО РФ сбили 47 украинских дронов за шесть часов

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 131 0

Атака пришлась на Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

Сколько украинских беспилотников сбили над Россией

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над регионами России уничтожили 47 вражеских беспилотников

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сорвала попытку массовой атаки украинских беспилотников. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Всего за шесть часов, с 14:00 до 20:00, в небе над регионами страны было уничтожено 47 вражеских дронов самолетного типа.

Основной удар на себя приняла Брянская область — там дежурные средства ПВО сбили сразу 41 беспилотник. Еще пять аппаратов были уничтожены в небе над Курской областью, а один дрон ликвидировали над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в Белгородской области в результате подобных налетов пострадали пять мирных жителей. В селе Головчино дрон атаковал легковой автомобиль, водитель получил тяжелые травмы: черепно-мозговую травму, осколочные ранения и перелом носа. Похожий случай произошел в селе Вознесеновка, где мужчина был госпитализирован с минно-взрывной и баротравмой после удара по его машине. На трассе Бочковка — Нечаевка целью дрона стала машина с супружеской парой; оба получили ранения. Еще один мужчина самостоятельно обратился к врачам в Красной Яруге после осколочного ранения ноги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
14 февр
В ЛНР 15 человек пострадали при массированной атаке украинских дронов
13 февр
Два человека погибли и еще три пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
12 февр
Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области
12 февр
Территорию нефтеперерабатывающего завода в Ухте атаковали дроны ВСУ
7 февр
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
7 февр
Силы ПВО за ночь сбили 82 украинских беспилотника над регионами России
6 февр
ВСУ массированно обстреляли Белгород
6 февр
Силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников
5 февр
Силы ПВО России сбили 29 украинских беспилотников за пять часов
5 февр
Дрон повредил частный дом в Краснодарском крае
+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
Я подарю тебе любовь: какая ты валентинка по знаку зодиака

Последние новости

19:30
Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19
19:20
В Олимпийской деревне закончились презервативы из-за празднования Дня влюбленных
19:10
Фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине
18:59
Бразилия взяла первое «золото» зимних Олимпиад в истории Южной Америки
18:53
В ЛНР развернули оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ по поселку
18:44
Самолет Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

Сейчас читают

«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро
Не единственный: ученые выяснили, сколько раз человек влюбляется за жизнь
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео