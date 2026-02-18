Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах «Мои документы»

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Город продолжает работать над тем, чтобы вся помощь участникам специальной военной операции и членам их семей оказывалась быстро и в максимально удобных условиях.

Соцподдержка в центрах «Мои документы» для бойцов СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Тема:
Спецоперация

Участники специальной военной операции (СВО) и их близкие теперь могут получать социальную поддержку в центрах «Мои документы». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы вся помощь участникам специальной военной операции и членам их семей оказывалась быстро и в максимально удобных условиях», — написал Мэр Москвы.

Сотрудники центров «Мои документы» проконсультируют и помогут оформить документы для получения более чем 150 услуг и мер социальной поддержки. Полный перечень — на сайте. Кроме того, они примут заявление для регистрации в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, расскажут о положенной помощи, а также оформят запросы на получение необходимых услуг.

Обратиться можно в любой центр «Мои документы», независимо от места регистрации и проживания. При себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий факт участия в СВО (при наличии). Члены семьи должны представить документы, подтверждающие родство.

Полный спектр услуг и сервисов как для бойцов, так и для их родственников по-прежнему доступен в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Он работает каждый день с 09:00 до 21:00.

Тема:
Спецоперация
18 февр
ВС РФ освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области
18 февр
«Гиацинт-К» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 февр
Гаубицы М-46 уничтожили огневые позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
17 февр
ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на атаки киевского режима
17 февр
Су-25 уничтожили личный состав и опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 февр
Снайперы уничтожили огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта. Лучшее видео из зоны СВО
16 февр
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
16 февр
«Градом» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 февр
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
15 февр
На Кубани после атаки ВСУ загорелся резервуар с нефтепродуктами
-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Венгрия и Словакия остановили поставки дизельного топлива на Украину
22:19
«Настоящая махина»: в Антарктиде впервые замечена акула
22:14
Никаких симптомов: у подростка обнаружили почку размером с пятилитровую бутылку
22:00
Путин положительно оценил развитие отношений России и Кубы
21:35
Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины
21:23
Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах «Мои документы»

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
Жительница Канады заговорила с русским акцентом после операции на глазу
Ультиматум, гнев, раскол: самые громкие откровения принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как красиво поздравить с 23 февраля папу, мужа и бойцов СВО
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть