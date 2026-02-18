Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах «Мои документы»

Город продолжает работать над тем, чтобы вся помощь участникам специальной военной операции и членам их семей оказывалась быстро и в максимально удобных условиях.
Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов
Участники специальной военной операции (СВО) и их близкие теперь могут получать социальную поддержку в центрах «Мои документы». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.
«Мы продолжаем работать над тем, чтобы вся помощь участникам специальной военной операции и членам их семей оказывалась быстро и в максимально удобных условиях», — написал Мэр Москвы.
Сотрудники центров «Мои документы» проконсультируют и помогут оформить документы для получения более чем 150 услуг и мер социальной поддержки. Полный перечень — на сайте. Кроме того, они примут заявление для регистрации в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, расскажут о положенной помощи, а также оформят запросы на получение необходимых услуг.
Обратиться можно в любой центр «Мои документы», независимо от места регистрации и проживания. При себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий факт участия в СВО (при наличии). Члены семьи должны представить документы, подтверждающие родство.
Полный спектр услуг и сервисов как для бойцов, так и для их родственников по-прежнему доступен в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Он работает каждый день с 09:00 до 21:00.
- 18 февр
- ВС РФ освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области
- 18 февр
- «Гиацинт-К» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 февр
- Гаубицы М-46 уничтожили огневые позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 февр
- ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на атаки киевского режима
- 17 февр
- Су-25 уничтожили личный состав и опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 февр
- Снайперы уничтожили огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 февр
- ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
- 16 февр
- «Градом» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 февр
- FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
- 15 февр
- На Кубани после атаки ВСУ загорелся резервуар с нефтепродуктами
Читайте также
85%
Нашли ошибку?