В Белгородской области два человека погибли при атаке украинских дронов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Вражеские беспилотники атаковали автомобиль, который находился на предприятии сельского поселения.

Сколько погибших от удара ВСУ по автомобилю под Белгородом

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два мирных жителя стали жертвами атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По информации главы области, удар украинские боевики насели по Шебекинскому округу. Два беспилотника атаковали автомобиль, находившийся на территории одного из предприятий в Максимовском сельском поселении.

В результате полученных травм двое мужчин скончались на месте происшествия. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших.

Двух пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями направили в Валуйскую Центральную районную больницу (ЦРБ). Еще одному раненому, получившему баротравму и осколочные ранения лица и плеча, оказывают помощь в Волоконовской ЦРБ. После стабилизации состояния его также планируют перевести в Валуйскую.

Ранее, как писал 5-tv.ru, аналогичный инцидент произошел в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что вражеские беспилотники нанесли удар по зданию больницы в селе Воронок. В том случае обошлось без пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
20 февр
В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек
20 февр
Силы ПВО уничтожили 149 украинских дронов над регионами России за ночь
20 февр
Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ по Севастополю
20 февр
Силы ПВО сбили 48 беспилотников над регионами России за три часа
19 февр
Два человека пострадали из-за атаки беспилотников в Брянской области
19 февр
Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки беспилотников ВСУ
17 февр
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России за пять часов
17 февр
Из-за атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае загорелся Ильский НПЗ
17 февр
В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь пострадал ребенок
17 февр
Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае
-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:40
Верховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий
0:22
В Белгородской области два человека погибли при атаке украинских дронов
0:03
Сицилиец научил собаку выбрасывать мусор, чтобы не нарваться на огромный штраф
23:47
Дворец падел-тенниса и скейт-парк: как изменятся «Лужники» после благоустройства
23:35
Обнаруживший воду на далекой планете ученый был убит на пороге собственного дома
23:27
Ангар на площади в 2,5 тысячи квадратов загорелся в Балашихе

Сейчас читают

«Я долго молчала»: мошенники написали пост о разводе с мужем от лица Ивлеевой
До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции