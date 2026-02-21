В Белгородской области два человека погибли при атаке украинских дронов

Вражеские беспилотники атаковали автомобиль, который находился на предприятии сельского поселения.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Два мирных жителя стали жертвами атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации главы области, удар украинские боевики насели по Шебекинскому округу. Два беспилотника атаковали автомобиль, находившийся на территории одного из предприятий в Максимовском сельском поселении.
В результате полученных травм двое мужчин скончались на месте происшествия. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших.
Двух пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями направили в Валуйскую Центральную районную больницу (ЦРБ). Еще одному раненому, получившему баротравму и осколочные ранения лица и плеча, оказывают помощь в Волоконовской ЦРБ. После стабилизации состояния его также планируют перевести в Валуйскую.
Ранее, как писал 5-tv.ru, аналогичный инцидент произошел в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что вражеские беспилотники нанесли удар по зданию больницы в селе Воронок. В том случае обошлось без пострадавших.
