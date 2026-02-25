Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников над регионами России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 299 0

Наибольшее число дронов уничтожено над Брянской областью, Крымом и Смоленской областью.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 25 февраля

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 25 февраля сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего дронов — 24 — сбито над Брянской областью. Еще 18 беспилотников ликвидированы над Республикой Крым, 14 — над Смоленской областью. По три БПЛА уничтожены над Тульской, Орловской областями и акваторией Черного моря. По одному дрону сбили над Московским регионом, Курской, Калужской и Белгородской областями.

Накануне силы ПВО за сутки уничтожили 380 украинских беспилотников, а также шесть управляемых авиационных бомб и шесть снарядов РСЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 24 февраля перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 24 февраля проинформировали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО отработали цели в период с 23:00 мск 23 февраля до 07:00 мск 24 февраля. Над Белгородской областью уничтожен 21 беспилотник.

В Краснодарском крае и над Черным морем сбито по 15 дронов. Еще 11 БПЛА нейтрализованы над Крымом, девять — над Азовским морем, и пять — над Саратовской областью. Кроме того, по одному летательному аппарату уничтожено над Адыгеей, Курской и Ростовской областями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
23 февр
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами страны
22 февр
Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
22 февр
В московских аэропортах отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
22 февр
Дроны боевиков ВСУ атаковали нефтебазу в южной части Луганска
22 февр
Силы ПВО РФ сбили 86 украинских беспилотников за ночь
21 февр
Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
21 февр
В Волгограде четыре многоэтажки повреждено после атаки беспилотников ВСУ
21 февр
ВСУ второй раз за сутки обстреляли школу в Запорожской области
21 февр
В Удмуртии в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек
21 февр
Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

9:17
Получил главную роль после отчисления из вуза: Курцын об успехе в кино
9:10
Путин и Гергиев обсудили развитие Большого и Мариинского театров
9:00
В Карелии прошли масштабные учения сотрудников Росгвардии
8:48
«Друг увел девчонку»: как Марк Богатырев справился с предательством
8:35
Стала известна причина смерти актера из «33 квадратных метров» Василия Антонова
8:30
«Роман в моей жизни один»: как развиваются отношения Дибровой и Товстика

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
В США уничтожен архив рассекреченных документов о внеземных цивилизациях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы