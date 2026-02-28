«Маленькая победоносная война»: зачем Трампу операция в Иране

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Президент США хочет укрепить свои позиции в конгрессе.

Фото, видео: Reuters/Elizabeth Frantz

Тема:
Война Израиля и Ирана Израиль нанес превентивный удар по Ирану

Политолог Мезюхо: Трамп хочет укрепить свои позиции за счет операции в Иране

У президента США Дональда Трампа есть личная заинтересованность в бомбардировке Ирана. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Иван Мезюхо.

По словам эксперта, сейчас республиканское большинство в обеих палатах американского конгресса неустойчиво, а вскоре его и вовсе может не быть. В силу грядущего электорального цикла в США Трампу приходится заранее думать, как не превратиться в «хромую утку».

«Трампу необходима маленькая победоносная война для укрепления своих позиций», - прокомментировал политолог.

При этом Трамп будет пытаться руководить военной операцией в Иране так, чтобы она не затянулась, и чтобы Штаты не погрязли в этом «старом новом» конфликте.

Сейчас ставка идет на то, чтобы нанести исламской республике максимальный ущерб в сжатые сроки. Таким образом Трамп рассчитывает принудить Иран вести политику в интересах США, в частности, по вопросу ядерной программы, считает Мезюхо.

Ранее президент Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана после атак Израиля на Тегеран.

