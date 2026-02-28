Lufthansa приостановила полеты в Израиль из-за обострения ситуации в Иране
Немецкий авиаперевозчик отменил рейсы в Тель-Авив и другие страны Ближнего Востока.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Peter Kneffel; 5-tv.ru
Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о временной приостановке всех рейсов в Израиль. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление перевозчика.
«Lufthansa постоянно отслеживает и оценивает ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и находится в тесном контакте с властями», — заявили в компании.
Полеты отменены до 7 марта включительно. Кроме того, рейсы будут приостановлены и в другие государства региона.
Пассажирам отмененных рейсов предложили бесплатно перебронировать билеты на более поздние даты или получить полный возврат средств.
Решение Lufthansa стало следствием резкого обострения ситуации. 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, а Тегеран ответил массированным ракетным обстрелом, включая базы США в регионе.
Иран закрыл свое воздушное пространство, а ранее Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) призвало перевозчиков избегать полетов над Ближним Востоком.
В субботу, 28 февраля, в столице Ирана — Тегеране — раздались взрывы. Чуть позднее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о превентивном ударе по исламской республике.
Президент Дональд Трамп также заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ее цель, как уточнил глава Белого дома, — лишить Тегеран возможности получить ядерное оружие.
Ранее 5-tv.ru рассказал, президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза и обсудил ситуацию в Иране.
