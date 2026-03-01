Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ в ночь с 28 февраля на 1 марта уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что восемь беспилотников обезвредили над Брянской областью, по семь - над территориями Белгородской и Курской областей. Также по два БПЛА были перехвачены над Тульской и Орловской областями и еще один — над Ростовской областью.

В ночь на 28 февраля силы ПВО сбили 97 украинских дронов над регионами РФ. Больше всего дронов — 40 — было сбито над территорией Республики Крым.

Регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала проведения специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Боевики киевского режима применяют не только БПЛА, но и ракеты для атак на приграничные регионы страны и ударов по гражданской инфраструктуре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.